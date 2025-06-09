«Я видел всё». Адетокунбо отреагировал на сомнения в мастерстве Леброна

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал недавние высказывания звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о недостаточном уровне его мастерства.

«Я сталкиваюсь с этим постоянно: захожу в соцсети и читаю — «у Леброна недостаточно мастерства». И при этом я сам сижу здесь с 50 миллиардами набранных очков», — говорил ранее Джеймс во время подкаста Mind the Game.

«Если есть люди, которые всерьёз считают, что один из величайших игроков в истории не обладает арсеналом приёмов… Что ж, теперь я видел всё», — написал Адетокунбо на своей страничке в социальной сети X.