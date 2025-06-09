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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА — Зенит, результат матча 9 июня 2025, счет 96:73, финал Единой лиги ВТБ 2024-2025

ЦСКА разгромил «Зенит» в шестом матче и стал чемпионом Единой лиги
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В понедельник, 9 июня, в Москве на арене «Мегаспорт» прошёл шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный ЦСКА принимал «Зенит». Армейцы одержали крупную победу в матче со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19) и стали чемпионами.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский

Лучшим игроком матча стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности — «+25».

В составе «Зенита» отличился Трент Фрейзер — 17 очков, два подбора, шесть передач и три перехвата при четырёх потерях. Коэффициент эффективности «+24».

Для ЦСКА это вторая победа в Единой лиге подряд. В прошлом сезоне армейцы выиграли у УНИКСа со счётом 4-1.

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