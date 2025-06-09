ЦСКА разгромил «Зенит» в шестом матче и стал чемпионом Единой лиги

В понедельник, 9 июня, в Москве на арене «Мегаспорт» прошёл шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный ЦСКА принимал «Зенит». Армейцы одержали крупную победу в матче со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19) и стали чемпионами.

Лучшим игроком матча стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности — «+25».

В составе «Зенита» отличился Трент Фрейзер — 17 очков, два подбора, шесть передач и три перехвата при четырёх потерях. Коэффициент эффективности «+24».

Для ЦСКА это вторая победа в Единой лиге подряд. В прошлом сезоне армейцы выиграли у УНИКСа со счётом 4-1.