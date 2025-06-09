ЦСКА в 12-й раз стал чемпионом Единой лиги

ПБК ЦСКА после победы в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 над «Зенитом» со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19. В серии — 4-2) завоевал 12-е чемпионство в турнире.

Свою первую победу победу в чемпионате армейцы завоевали в 2010 году. Затем игроки ЦСКА принесли клубу сразу восемь подряд титулов с 2012 по 2019 год. В 2021-м — 10-й титул, а в 2024-м — 11-й.

Лучшим игроком «золотого» матча 2025 года с санкт-петербургским «Зенитом» стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности «+25».