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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА в 12-й раз стал чемпионом Единой лиги

ЦСКА в 12-й раз стал чемпионом Единой лиги
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ПБК ЦСКА после победы в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 над «Зенитом» со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19. В серии — 4-2) завоевал 12-е чемпионство в турнире.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский

Свою первую победу победу в чемпионате армейцы завоевали в 2010 году. Затем игроки ЦСКА принесли клубу сразу восемь подряд титулов с 2012 по 2019 год. В 2021-м — 10-й титул, а в 2024-м — 11-й.

Лучшим игроком «золотого» матча 2025 года с санкт-петербургским «Зенитом» стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности «+25».

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