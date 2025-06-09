Результаты финальной серии Единой лиги 9 июня

В понедельник, 9 июня, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встретятся ЦСКА и «Зенит». Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 9 июня (время московское):

ЦСКА — Зенит — 96:73.

Армейцы одержали четвёртую победу в финале и завершили серию со счётом 4-2. Таким образом, игроки ЦСКА завоевали чемпионство Единой лиги в сезоне-2024/2025.

Лучшим игроком «золотого» матча 2025 года с санкт-петербургским «Зенитом» стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности «+25».