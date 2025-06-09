Результаты финальной серии Единой лиги 9 июня
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В понедельник, 9 июня, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встретятся ЦСКА и «Зенит». Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 9 июня (время московское):
ЦСКА — Зенит — 96:73.
Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский
Армейцы одержали четвёртую победу в финале и завершили серию со счётом 4-2. Таким образом, игроки ЦСКА завоевали чемпионство Единой лиги в сезоне-2024/2025.
Лучшим игроком «золотого» матча 2025 года с санкт-петербургским «Зенитом» стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности «+25».
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