Звезда ЦСКА Тримбл — MVP плей-офф Единой лиги — 2025

30-летний американский профессиональный баскетболист Мело Тримбл, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за московский ЦСКА, был признан Самым ценным игроком (MVP) плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025.

В финале ЦСКА встречался с санкт-петербургским «Зенитом» и одержал победу со счётом 4-2. Лучшим игроком «золотого» матча 2025 года (96:73) стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности — «+25». У Тримбла в решающей встрече — 20 очков, два подбора, три передачи и два перехвата при трёх потерях при КЭ «+16».