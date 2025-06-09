Фото: игроки ЦСКА срезали сетку с кольца после чемпионства в Единой лиге

Игроки московского ЦСКА срезали сетку с кольца после завоевания чемпионства в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025 в финальной серии с «Зенитом» (4-2).

Фото: Вячеслав Опахин, «Чемпионат»

Фото: Вячеслав Опахин, «Чемпионат»

В понедельник, 9 июня, ЦСКА одержал победу в шестом матче серии со счётом 96:73, который стал для армейцев «золотым».

Лучшим игроком решающего матча стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности «+25». У разыгрывающего Мело Тримбла — 20 очков, два подбора, три передачи и два перехвата при трёх потерях при КЭ «+16».

Тримбл был признан Самым ценным игроком (MVP) постсезонного розыгрыша.