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Фото: игроки ЦСКА срезали сетку с кольца после чемпионства в Единой лиге

Фото: игроки ЦСКА срезали сетку с кольца после чемпионства в Единой лиге
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Игроки московского ЦСКА срезали сетку с кольца после завоевания чемпионства в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025 в финальной серии с «Зенитом» (4-2).

Фото: Вячеслав Опахин, «Чемпионат»

Фото: Вячеслав Опахин, «Чемпионат»

В понедельник, 9 июня, ЦСКА одержал победу в шестом матче серии со счётом 96:73, который стал для армейцев «золотым».

Лучшим игроком решающего матча стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности «+25». У разыгрывающего Мело Тримбла — 20 очков, два подбора, три передачи и два перехвата при трёх потерях при КЭ «+16».

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский

Тримбл был признан Самым ценным игроком (MVP) постсезонного розыгрыша.

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