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Курбанов: ЦСКА показал чемпионский характер, горжусь пацанами

Курбанов: ЦСКА показал чемпионский характер, горжусь пацанами
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Баскетболист ЦСКА Никита Курбанов высказался о победе армейцев в финальной серии Единой лиги с «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский

«Горжусь пацанами, молодцы. Парни проявили чемпионский характер, команда сохранилась с прошлого года, мы знаем, как нелегко играть в плей-офф. Все показали полную собранность. 4-0, 4-0, 4-2, достойный результат. То, что мы сделали в этом году, многим запомнится», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА обыграл в шестом матче серии «Зенит» со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19. В серии — 4-2) и завоевал 12-е чемпионство в турнире.

Лучшим игроком «золотого» матча 2025 года с санкт-петербургским «Зенитом» стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности «+25».

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