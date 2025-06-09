Курбанов: ЦСКА показал чемпионский характер, горжусь пацанами

Баскетболист ЦСКА Никита Курбанов высказался о победе армейцев в финальной серии Единой лиги с «Зенитом».

«Горжусь пацанами, молодцы. Парни проявили чемпионский характер, команда сохранилась с прошлого года, мы знаем, как нелегко играть в плей-офф. Все показали полную собранность. 4-0, 4-0, 4-2, достойный результат. То, что мы сделали в этом году, многим запомнится», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА обыграл в шестом матче серии «Зенит» со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19. В серии — 4-2) и завоевал 12-е чемпионство в турнире.

Лучшим игроком «золотого» матча 2025 года с санкт-петербургским «Зенитом» стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности «+25».