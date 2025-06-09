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Впервые в истории Единой лиги один игрок стал дважды подряд MVP плей-офф

Впервые в истории Единой лиги один игрок стал дважды подряд MVP плей-офф
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30-летний американский профессиональный баскетболист Мело Тримбл, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за московский ЦСКА, стал первым спортсменом, который был дважды подряд признан Самым ценным игроком (MVP) плей-офф Единой лиги ВТБ.

Свою первую награду Тримбл завоевал по итогам сезона-2024/2025, в финале которого армейцы обыграли казанский УНИКС со счётом 4-1. В плей-офф 2025 года Тримбл вновь был признан MVP после того, как ЦСКА оформил своё 12-е чемпионство в серии с санкт-петербургским «Зенитом».

Мело стал всего лишь вторым игроком Единой лиги, который дважды получил награду MVP плей-офф. Первым был Милош Теодосич, который в составе ЦСКА в 2014-м и в 2016-м также признавался Самым ценным игроком.

У Тримбла в решающей встрече (96:73) — 20 очков, два подбора, три передачи и два перехвата при трёх потерях при коэффициенте эффективности «+16».

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский
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