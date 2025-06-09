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«Кайф». Президент ЦСКА Ватутин — о чемпионстве в Единой лиге

«Кайф». Президент ЦСКА Ватутин — о чемпионстве в Единой лиге
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин эмоционально прокомментировал победу своего коллектива в финале Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с «Зенитом» (4-2).

«Это игра, адреналин. Привыкнуть к адреналину, к кайфу, к тому, что ты переживаешь за своих… Я не могу это воспринимать менее эмоционально. Игра – кайф, такие победы – кайф, это настоящая бойцовская команда. Невероятная по накалу серия, огромное уважение «Зениту» за борьбу. Ребята молодцы. Мы выиграли ещё Суперкубок, это второй успех. Спасибо всем, кто нас поддерживал», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

В «золотом» шестом матче 2025 года армейцы разгромили санкт-петербургским коллектив со счётом 96:73.

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