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Тройка призёров Единой лиги в сезоне-2024/2025

Определилась тройка призёров Единой лиги в сезоне-2024/2025
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В понедельник, 9 июня, московский ЦСКА одержал победу в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 c «Зенитом» со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19), завоевав чемпионство. Армейцы выиграли серию 4-2.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский

Таким образом сезон Единой лиги завершён и определилась тройка призёров. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ней:

Тройка призёров Единой лиги в сезоне-2024/2025:

1. ЦСКА.
2. «Зенит».
3. УНИКС.

В матче за третье место казанский УНИКС одержал победу над «Локомотивом-Кубань» со счётом 3-1.

В прошлом сезоне армейцы также закончили сезон в статусе чемпионом, УНИКС занял второе место, «Зенит» занял третью позицию, а краснодарский «Локомотив-Кубань» также стал четвёртым.

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