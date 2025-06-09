Определилась тройка призёров Единой лиги в сезоне-2024/2025
Поделиться
В понедельник, 9 июня, московский ЦСКА одержал победу в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 c «Зенитом» со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19), завоевав чемпионство. Армейцы выиграли серию 4-2.
Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский
Таким образом сезон Единой лиги завершён и определилась тройка призёров. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ней:
Тройка призёров Единой лиги в сезоне-2024/2025:
1. ЦСКА.
2. «Зенит».
3. УНИКС.
В матче за третье место казанский УНИКС одержал победу над «Локомотивом-Кубань» со счётом 3-1.
В прошлом сезоне армейцы также закончили сезон в статусе чемпионом, УНИКС занял второе место, «Зенит» занял третью позицию, а краснодарский «Локомотив-Кубань» также стал четвёртым.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июня 2025
-
23:10
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
22:10
-
22:06
-
21:57
-
21:54
-
21:41
-
21:32
-
21:26
-
21:14
-
20:47
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
19:59
-
19:51
-
19:46
-
19:00
-
18:59
-
18:30
-
18:05
-
17:51
-
17:33
-
17:17
-
17:00
-
16:57
-
16:46
-
16:16
-
15:42
-
14:59
-
14:57
-
14:17
-
13:57