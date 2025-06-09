Определилась тройка призёров Единой лиги в сезоне-2024/2025

В понедельник, 9 июня, московский ЦСКА одержал победу в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 c «Зенитом» со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19), завоевав чемпионство. Армейцы выиграли серию 4-2.

Таким образом сезон Единой лиги завершён и определилась тройка призёров. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ней:

Тройка призёров Единой лиги в сезоне-2024/2025:

1. ЦСКА.

2. «Зенит».

3. УНИКС.

В матче за третье место казанский УНИКС одержал победу над «Локомотивом-Кубань» со счётом 3-1.

В прошлом сезоне армейцы также закончили сезон в статусе чемпионом, УНИКС занял второе место, «Зенит» занял третью позицию, а краснодарский «Локомотив-Кубань» также стал четвёртым.