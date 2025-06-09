Видео: ЦСКА поднимает кубок за победу в Единой лиге в сезоне-2024/2025

Пресс-служба московского ЦСКА выложила видеоролик, на котором баскетболисты команды поднимают кубок после победы в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В финальной серии армейцы встречались с санкт-петербургским «Зенитом». Столичная команда одержала победу со счётом 4-2, завоевав второе чемпионство за два сезона.

Лучшим игроком «золотого» матча 2025 года с санкт-петербургским «Зенитом» (96:73) стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности «+25».