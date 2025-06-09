Видео: ЦСКА поднимает кубок за победу в Единой лиге в сезоне-2024/2025
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Пресс-служба московского ЦСКА выложила видеоролик, на котором баскетболисты команды поднимают кубок после победы в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025.
Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
В финальной серии армейцы встречались с санкт-петербургским «Зенитом». Столичная команда одержала победу со счётом 4-2, завоевав второе чемпионство за два сезона.
Лучшим игроком «золотого» матча 2025 года с санкт-петербургским «Зенитом» (96:73) стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности «+25».
Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский
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