Аврамович — после победы над «Зенитом»: желаю игрокам ЦСКА всего наилучшего

Баскетболист ЦСКА Алекса Аврамович в интервью после шестого и решающего матча финальной серии Единой лиги с «Зенитом» пожелал всего наилучшего своей команде.

«Спасибо всем, кто приехал на игру, кто дал нам энергию для победы. Это было очень тяжело. У „Зенита“ хороший тренер, который выиграл Евролигу. Но мы играли с хорошей энергией. Спасибо болельщикам, президенту ЦСКА, тренеру и всем моим партнёрам по команде. Я их очень люблю и желаю всего наилучшего», — сказал Аврамович в интервью после встречи.

Напомним, ЦСКА обыграл в шестом матче серии «Зенит» со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19. В серии — 4-2) завоевал 12-е чемпионство в турнире.

Лучшим игроком «золотого» матча 2025 года с санкт-петербургским «Зенитом» стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности «+25».