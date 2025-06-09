Алекса Аврамович заявил, что покидает ЦСКА и переходит в «Дубай»

Сербский разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович заявил, что покидает армейцев и переходит в команду «Дубай», которая в новом сезоне будет выступать в Евролиге.

«Я уже подписал контракт с БК «Дубай» на следующий сезон. Это было очень непросто для меня. Над предложением «Дубая» я думал несколько недель и спустя какое-то время совместно с руководством ЦСКА принял такое вот тяжёлое решение. Хочу сказать, что у армейцев, даже несмотря на то что клуб не выступает в Евролиге, игроки высокого уровня, они их привозят, проделывают огромную работу — это важно», — приводит слова Аврамовича «Матч ТВ».

Алекса Аврамович пришёл в ЦСКА после Олимпиады-2024 в Париже, где в составе Сербии завоевал бронзовые медали. 9 июня армейцы завоевали чемпионство Единой лиги ВТБ.