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«Пока не объявили». Билл Симмонс намекнул на завершённый обмен с участием Дюранта

«Пока не объявили». Билл Симмонс намекнул на завершённый обмен с участием Дюранта
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Популярный североамериканский журналист и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билл Симмонс высказался о будущем двукратного чемпиона лиги Кевина Дюранта, являющегося игроком «Финикс Санз».

«Я не удивлюсь, если переход Дюранта в «Сан-Антонио» уже состоялся, но его пока не объявили. По сути, они согласовали все детали, но решили сделать официальное заявление ближе к неделе драфта. Это связано с ситуацией вокруг Янниса. Думаю, «Спёрс» обменяют Дюранта, потому что это потребует меньших затрат.

Команда сможет стать действительно конкурентоспособной, пройти пару раундов плей-офф, но при этом они сохранят второй пик драфта и будут развиваться в этом направлении — это мой прогноз», — заявил Симмонс в рамках собственного подкаста.

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