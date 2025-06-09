Министр спорта РФ поздравил ЦСКА с чемпионством Единой лиги

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв поздравил баскетболистов московского ЦСКА с чемпионством в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025.

«Поздравляю тренерский штаб, игроков и болельщиков баскетбольного клуба ЦСКА с чемпионством в Единой лиге. Армейцы в 12-й раз завоевали кубок, оставаясь самой титулованной командой турнира. Серебро — у «Зенита», бронза — у УНИКСа, четвёртое место занял «Локомотив-Кубань» — это тоже отличный результат. Уверен, следующий сезон будет не менее интригующим», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

Армейцам в финале противостояли баскетболисты «Зенита». Московские игроки одержали победу в серии со счётом 4-2.