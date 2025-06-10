Звезда «Локомотива-Кубань» Кливленд перейдёт в ЦСКА — источник

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31-летний американский профессиональный баскетболист Антониус Кливленд, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», перейдёт в ЦСКА, сообщил телеграм-канал «Перехват».

По данным источника, о переходе Кливленда в стан армейцев будет объявлено в ближайшее время.

Антониус перешёл в Единую лигу в 2024 году, проведя сезон-2023/2024 в «Евролиге» в составе «Маккаби» из Тель-Авива.

В сезоне-2024/2025 Кливленд принял участие в 56 матчах в составе краснодарцев, набирая в среднем 14,0 очка, делая 4,3 подбора, 3,0 передачи, 1,7 перехвата, 0,7 блок-шота и 2,0 потери.

9 июня ЦСКА обыграл в финале «Зенит» со счётом 4-2 и завоевал второе подряд чемпионство. «Локомотив-Кубань» же занял четвёртое место, уступив УНИКСу в матче за бронзовые медали — 1-3.