ЦСКА и «Зенит» провели 60 очных матчей в Единой лиге

Шестой матч финала Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», который завершился победой армейцев со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19), стал 60-м очным противостоянием в рамках турнира между этими коллективами.

Согласно статистике Единой лиги, в 60 очных играх победителями в 37 выходили баскетболисты ЦСКА, и, соответственно, в 23 победу одерживал «Зенит».

Лучшим игроком матча, в котором армейцы завоевали чемпионство 2025 года, стал французский форвард ЦСКА Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности — «+25».