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ЦСКА и «Зенит» провели 60 очных матчей в Единой лиге

ЦСКА и «Зенит» провели 60 очных матчей в Единой лиге
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Шестой матч финала Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», который завершился победой армейцев со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19), стал 60-м очным противостоянием в рамках турнира между этими коллективами.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский

Согласно статистике Единой лиги, в 60 очных играх победителями в 37 выходили баскетболисты ЦСКА, и, соответственно, в 23 победу одерживал «Зенит».

Лучшим игроком матча, в котором армейцы завоевали чемпионство 2025 года, стал французский форвард ЦСКА Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности — «+25».

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