Шакил О'Нил сказал, сколько титулов выиграл бы в одной команде с Майклом Джорданом

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеведущий Шакил О’Нил назвал число титулов, которое он завоевал бы, если бы выступал в одной команде с легендарным шестикратным победителем североамериканской лиги Майклом Джорданом.

«О, мы выиграли бы девять титулов вместо шести», — приводит слова О'Нила издание Fadeaway World.

Джордан завоевал все свои шесть чемпионств в составе «Чикаго Буллз», оформив два трипита — 1991-1993 год и 1996-1998 год.

Шакил был выбран на драфте НБА 1992 года командой «Орландо Мэджик» под первым номером. Но своё первое чемпионство завоевал в 2000 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе «озёрников» они также взяли трипит, повторив успех в 2001-м и 2002-м. Последний титул О'Нил взял за «Майами Хит» в 2006 году.