Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил сказал, сколько титулов выиграл бы в одной команде с Майклом Джорданом

Шакил О'Нил сказал, сколько титулов выиграл бы в одной команде с Майклом Джорданом
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеведущий Шакил О’Нил назвал число титулов, которое он завоевал бы, если бы выступал в одной команде с легендарным шестикратным победителем североамериканской лиги Майклом Джорданом.

«О, мы выиграли бы девять титулов вместо шести», — приводит слова О'Нила издание Fadeaway World.

Джордан завоевал все свои шесть чемпионств в составе «Чикаго Буллз», оформив два трипита — 1991-1993 год и 1996-1998 год.

Шакил был выбран на драфте НБА 1992 года командой «Орландо Мэджик» под первым номером. Но своё первое чемпионство завоевал в 2000 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе «озёрников» они также взяли трипит, повторив успех в 2001-м и 2002-м. Последний титул О'Нил взял за «Майами Хит» в 2006 году.

Материалы по теме
«Как будто хочет тебя убить». Шакил О'Нил — о первой встрече с Майклом Джорданом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android