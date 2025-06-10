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Седокова обманом заставила Тимму жениться на ней – адвокат семьи Яниса

Седокова обманом заставила Тимму жениться на ней – адвокат семьи Яниса
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Маргарита Гаврилова, адвокат семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала, что бывшая жена спортсмена Анна Седокова ещё до свадьбы обманула его, сказав, что находится в положении.

«Ведь она даже убедила его, что в положении, поэтому состоялась свадьба. В начале их отношений он как-то прилетел в Латвию и маме говорил: «У нас будет девочка! Она шевелится уже». Аусма спрашивает: какой срок? Оказывается, два месяца. Конечно, она попыталась донести до него, что в это время плод ещё не шевелится. Но он был эмоционально так рад, сделал татуировку, что станет отцом. А потом Аня сказала, что выкидыш. Может, это мои домыслы, но думаю, она всё придумала. А он был зависим, всё для нее делал: стирал, убирал, готовил, стал отцом её сыну Гектору. Она лето провела в Москве, а он с мальчиком был в Америке!» — приводит слова Гавриловой Woman.

Янис ушёл из жизни в конце прошлого года. Баскетболиста не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, спортсмен совершил суицид.

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