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Адвокат семьи покойного Тиммы – о ситуации с Седоковой: может, она хочет уехать из страны

Адвокат семьи покойного Тиммы – о ситуации с Седоковой: может, она хочет уехать из страны
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Адвокат родственников покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова дала комментарий относительно досудебной претензии, которую направила на имя бывшей жены спортсмена Анны Седоковой. По словам Гавриловой, ответ от певицы она к настоящему моменту не получила и теперь планирует обращаться в суд на следующей неделе.

«Я дала ей возможность сохранить свою репутацию, но она не реагирует. Может, она хочет уехать из страны, поэтому не отзывается? Мы предупреждали, что начнём публиковать сведения, которые раскрывают неприглядную правду о ней. Сейчас проходит этап публикования этих сведений. Если бы это было клеветой, она бы пошла в суд, сообщила, что я порочу её имя, но она молчит! Сказать на это нечего, потому что всё подтверждено документально. На следующей неделе планирую обращаться в суд с иском, ставим вопросы по сделке с недвижимостью», — приводит слова Гавриловой Woman.

Напомним, Тимма скончался в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело Яниса обнаружили в хостеле в Москве. По версии следствия, спортсмен покончил с собой.

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