«Он потеснил Кевина Дюранта». Кендрик Перкинс назвал нового лучшего снайпера НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс комплиментарно высказался об игре разыгрывающего и лидера «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александера.

«Он так же эффективен, как Майкл Джордан, так же неумолим, как Коби Брайант. На мой взгляд, он потеснил Кевина Дюранта с позиции лучшего снайпера лиги», — сказал Перкинс в эфире программы NBA Today.

Отметим, что Гилджес-Александер был удостоен звания самого ценного игрока (MVP) по результатам минувшего регулярного сезона НБА. Кроме того, в финальной серии против «Индианы Пэйсерс» канадский защитник набирает в среднем в среднем набирая 36 очков, отдаёт 5,5 результативных передач и совешает пять подборов за игру.