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Эксперт ответил, кто из суперзвёзд НБА обладает самым разнообразным набором приёмов

Эксперт ответил, кто из суперзвёзд НБА обладает самым разнообразным набором приёмов
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Крис Бруссард высказался по поводу уровня мастерства Коби Брайанта, Леброна Джеймса и Кевина Дюранта.

«Я считаю, что арсенал у Коби был богаче, чем у Леброна. Он не был лучшим игроком, но у него было больше разнообразных бросков, чем у Леброна. Можно ли сказать, что у Леброна такой же арсенал, как у Кевина Дюранта?

У Кей Ди действительно впечатляющий набор приёмов, но он никогда не влиял на победы команды так, как это делает Леброн, и даже близко не подходил к этому», — заявил Бруссард в эфире программы First Things First.

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