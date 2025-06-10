Дрэймонд Грин назвал неожиданного героя «Оклахомы»
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал выступление «Оклахома-Сити Тандер» в текущей финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс».
«Когда вы смотрите на состав «Оклахомы», кто кажется вам самым важным игроком команды? Теоретически напрашивается ответ — это Чет Холмгрен. Однако именно Алекс Карузо играет более значимую роль, особенно в рамках этой серии», — заявил Грин в рамках собственного подкаста.
На данный момент серия между «Оклахомой» и «Индианой» идёт с равным счётом — 1-1. Вчера, 9 июня, «Тандер» одержали уверенную победу над «Пэйсерс» со счётом 123:107, восстановив баланс в противостоянии.
НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон
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