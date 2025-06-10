Дрэймонд Грин назвал неожиданного героя «Оклахомы»

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал выступление «Оклахома-Сити Тандер» в текущей финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс».

«Когда вы смотрите на состав «Оклахомы», кто кажется вам самым важным игроком команды? Теоретически напрашивается ответ — это Чет Холмгрен. Однако именно Алекс Карузо играет более значимую роль, особенно в рамках этой серии», — заявил Грин в рамках собственного подкаста.

На данный момент серия между «Оклахомой» и «Индианой» идёт с равным счётом — 1-1. Вчера, 9 июня, «Тандер» одержали уверенную победу над «Пэйсерс» со счётом 123:107, восстановив баланс в противостоянии.