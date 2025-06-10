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Лэнс Стивенсон объяснил уникальность Стефена Карри

Лэнс Стивенсон объяснил уникальность Стефена Карри
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Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лэнс Стивенсон, известный выступлениями за «Индиану Пэйсерс», рассказал, почему против разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри было сложнее всего защищаться.

«Самый сложный список? Скорее всего, это Стеф Карри — любой игрок, который умеет быстро открываться без мяча и молниеносно бросать, всегда представлял большую сложность для опеки», — рассказал Стивенсон во время стрима блогера Эдина Росса.

Стефен Карри — четырёхкратный чемпион НБА и двукратный обладатель награды самому ценному игроку (MVP). Более того, Карри также является олимпийским чемпионом 2024 года в составе сборной США.

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