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Обнародован рейтинг самых сильных чемпионов за всю историю НБА. «Лейкерс» на первом месте

Обнародован рейтинг самых сильных чемпионов за всю историю НБА. «Лейкерс» на первом месте
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лев Акабас опубликовал рейтинг сильнейших чемпионов в истории североамериканской лиги, основываясь на таком статистическом показателе, как Net Rating.

Net Rating — это разница между набранными и пропущенными очками команды в расчёте на 100 владений.

Примечательно, что первое место занял «Лос-Анджелес Лейкерс», показавший в 2001 году Net Rating «+13,7». На втором и третьем местах расположились «Голден Стэйт Уорриорз» (2017 — «+13,5») и «Милуоки Бакс» (1971 — «+13,4») соответственно. «Чемпионат» представляет вашему вниманию полный список рейтинга.

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