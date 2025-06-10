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«Даже смотреть не буду». Шакил О'Нил признался, что не планирует следить за финалом НБА

«Даже смотреть не буду». Шакил О'Нил признался, что не планирует следить за финалом НБА
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил признался, что не станет смотреть текущую финальную серию плей-офф НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс» (1-1).

«Индиана» вырвала одну победу. Хорошо, что больше нет старого формата 2-3-2. Помнишь этот формат? Этот 2-3-2? Теперь у нас полноценная серия. Даже смотреть не буду», — заявил О'Нил в эфире NBA TV.

По мнению О'Нила, прежний формат серий плей-офф — 2-3-2, при котором первые две и последние две игры проходили на площадке одной команды, а три встречи подряд — на площадке другой, добавлял противостоянию особую интригу и делал исход борьбы менее предсказуемым.

Сейчас же, когда серии проходят по схеме 2-2-1-1-1, по словам Шакила, серия утратила часть прежнего напряжения и уникальности, и из-за этого он, возможно, потерял интерес к их просмотру.

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