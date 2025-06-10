Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джермейн О'Нил раскритиковал возможный переход Янниса Адетокунбо в «Нью-Йорк»

Джермейн О'Нил раскритиковал возможный переход Янниса Адетокунбо в «Нью-Йорк»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Джермейн О'Нил рассказал, почему вероятный переход тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в «Нью-Йорк Никс» — это плохая идея.

«Мне не нравится идея обмена Карла-Энтони Таунса [если Яннис придёт]. Понимаю, у него есть проблемы с защитой, но он по-настоящему уникален для их состава. Если бы он всерьёз задумался и решил: каждый раз, когда я иду в «краску», я выкладываюсь по полной, работаю как надо, а не просто ухожу снова на дугу, чтобы стоять на трёхочковой линии.

Если бы он действительно стал доминирующим игроком, он мог бы дать «Никс» всё, что им нужно. Конечно, к нему стоило бы добавить ещё пару важных игроков», — рассказал О'Нил в рамках подкаста Nightcap.

Сейчас читают:
Уволить Тома Тибодо — самоубийство? Почему «Нью-Йорк» рискует залипнуть в прошлых ошибках
Уволить Тома Тибодо — самоубийство? Почему «Нью-Йорк» рискует залипнуть в прошлых ошибках
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android