Фелтон рассказал, как Джордан выигрывал у игроков «Шарлотт» даже после завершения карьеры

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэймонд Фелтон поделился воспоминаниями о своём выступлении за «Шарлотт Бобкэтс» (ныне «Шарлотт Хорнетс») в 2005–2010 годах, а также рассказал о Майкле Джордане, который в то время был владельцем команды.

«Мы набирали очки против него, но именно он выигрывал матчи. Кто-то, возможно, расскажет другую историю, но, насколько я помню… мы проигрывали. Всё те же проходы под кольцо, те же броски с отклонением — что угодно, он по-прежнему это делал, несмотря на возраст. Это было невероятно.

Он делал на площадке всё, что хотел. Многие критикуют его как владельца клуба, но мало кто понимает, насколько это непросто. Ты рискуешь, выбирая молодых игроков на драфте или подписывая свободных агентов. Никогда не знаешь, как всё сложится», — поделился Фелтон в подкасте Пола Джорджа.