В «Лейкерс» только Лука Дончич недоступен для обмена, Леброн под вопросом — инсайдер

Североамериканский журналист, инсайдер и обозреватель The Athletic Йован Буха отметил, что словенский разыгрывающий Лука Дончич считается в «Лос-Анджелес Лейкерс» полностью недоступным для обмена, тогда как звёздный форвард Леброн Джеймс таким статусом не обладает.

«Если поступит действительно достойное предложение, никто, кроме Дончича, не является неприкасаемым. Да, это так, и, по-моему, именно так и должно быть», — заявил Буха на своём YouTube-канале.

В конце мая известный инсайдер Шэмс Чарания поделился своим мнением относительно будущего Леброна Джеймса в НБА. По его словам, Джеймс, скорее всего, воспользуется опцией игрока и останется в команде на следующий сезон, получив зарплату в размере $ 52,6 млн.