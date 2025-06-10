В Единой лиге прокомментировали 12-й титул ЦСКА в истории

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отреагировала на результаты финальной серии плей-офф Единой лиги, в которой московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 4-2 и в 12-й раз стал чемпионом лиги.

«ЦСКА очень уверенно победил в решающей встрече, победил в атмосфере праздника, на своей арене и сделал огромный подарок своим болельщикам. Начали этот матч очень уверенно, мощно, играли чисто. Был какой‑то момент в матче, что у ЦСКА было 0 потерь. Хочется отметить важные попадания Тримбла, МБая и Астапковича.

Очень положительные впечатления от серии. Считаю, что финальная серия удалась. Сыграли шесть матчей. Мы увидели противостояние игроков и тренеров очень высокого уровня. И в целом финальная серия ЦСКА и «Зенита» вызвала очень большой интерес у зрителей, специалистов и СМИ», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».