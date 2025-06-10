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В Единой лиге прокомментировали 12-й титул ЦСКА в истории

В Единой лиге прокомментировали 12-й титул ЦСКА в истории
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отреагировала на результаты финальной серии плей-офф Единой лиги, в которой московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 4-2 и в 12-й раз стал чемпионом лиги.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский

«ЦСКА очень уверенно победил в решающей встрече, победил в атмосфере праздника, на своей арене и сделал огромный подарок своим болельщикам. Начали этот матч очень уверенно, мощно, играли чисто. Был какой‑то момент в матче, что у ЦСКА было 0 потерь. Хочется отметить важные попадания Тримбла, МБая и Астапковича.

Очень положительные впечатления от серии. Считаю, что финальная серия удалась. Сыграли шесть матчей. Мы увидели противостояние игроков и тренеров очень высокого уровня. И в целом финальная серия ЦСКА и «Зенита» вызвала очень большой интерес у зрителей, специалистов и СМИ», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

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