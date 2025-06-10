Сергей Кущенко назвал ключевой фактор победы ЦСКА над «Зенитом» в финале Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги финальной серии плей-офф между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», по итогам которой ЦСКА стал 12-кратным чемпионом лиги, выиграв серию со счётом 4-2.

«Наверное, ключевым фактором стало то, что ЦСКА провёл короткую серию в полуфинале, а «Зенит» играл семь матчей с очень тяжёлыми перелётами и логистикой. В пятом матче финала «Зенит» контролировал игру до середины четвёртой четверти, но ЦСКА смог перевернуть ту встречу за счёт командной игры.

[В шестом матче] ЦСКА больше дорожил мячом, чем «Зенит», поэтому на старте создал себе преимущество в счёте, которое добавило уверенности. Финальная серия стала украшением сезона», — цитирует Кущенко ТАСС.