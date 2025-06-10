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Сергей Кущенко назвал ключевой фактор победы ЦСКА над «Зенитом» в финале Единой лиги

Сергей Кущенко назвал ключевой фактор победы ЦСКА над «Зенитом» в финале Единой лиги
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги финальной серии плей-офф между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», по итогам которой ЦСКА стал 12-кратным чемпионом лиги, выиграв серию со счётом 4-2.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон

«Наверное, ключевым фактором стало то, что ЦСКА провёл короткую серию в полуфинале, а «Зенит» играл семь матчей с очень тяжёлыми перелётами и логистикой. В пятом матче финала «Зенит» контролировал игру до середины четвёртой четверти, но ЦСКА смог перевернуть ту встречу за счёт командной игры.

[В шестом матче] ЦСКА больше дорожил мячом, чем «Зенит», поэтому на старте создал себе преимущество в счёте, которое добавило уверенности. Финальная серия стала украшением сезона», — цитирует Кущенко ТАСС.

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