Сергей Кущенко назвал ключевой фактор победы ЦСКА над «Зенитом» в финале Единой лиги
Поделиться
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги финальной серии плей-офф между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», по итогам которой ЦСКА стал 12-кратным чемпионом лиги, выиграв серию со счётом 4-2.
НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон
«Наверное, ключевым фактором стало то, что ЦСКА провёл короткую серию в полуфинале, а «Зенит» играл семь матчей с очень тяжёлыми перелётами и логистикой. В пятом матче финала «Зенит» контролировал игру до середины четвёртой четверти, но ЦСКА смог перевернуть ту встречу за счёт командной игры.
[В шестом матче] ЦСКА больше дорожил мячом, чем «Зенит», поэтому на старте создал себе преимущество в счёте, которое добавило уверенности. Финальная серия стала украшением сезона», — цитирует Кущенко ТАСС.
Сейчас читают:
Комментарии
- 10 июня 2025
-
09:54
-
09:33
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:22
-
08:04
-
07:44
-
07:15
-
06:38
-
06:22
-
05:43
-
05:24
-
05:16
-
02:30
-
01:30
-
00:46
-
00:17
-
00:05
- 9 июня 2025
-
23:57
-
23:27
-
23:10
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
22:10
-
22:06
-
21:57
-
21:54
-
21:41
-
21:32
-
21:26
-
21:14