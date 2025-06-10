Лидер «Зенита» Дуэйн Бэйкон покинет команду — Telesport

Лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон покинет «Зенит». Об этом информирует сербское издание Telesport со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в данный момент на американского игрока претендуют несколько команд, но «Дубай» является самым конкретным вариантом.

В завершившемся сезоне Единой лиги Бэйкон принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 17,5 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 2,2 передачи. «Зенит» занял второе место, уступив в финале московскому ЦСКА (2-4 в серии).

Ранее также стало известно, что ЦСКА покинет разыгрывающий Алекса Аврамович. Серб перейдёт в «Дубай».

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