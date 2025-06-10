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Стало известно, выступит ли «Самара» в следующем сезоне Единой лиги — источник

Стало известно, выступит ли «Самара» в следующем сезоне Единой лиги — источник
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«Самара» примет участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на свой источник. Сообщается, что команда решила свои проблемы.

«Самара» сумела решить свои проблемы и в следующем сезоне также будет выступать в Единой лиге ВТБ», — говорится в сообщении издания.

Ранее президент Единой лиги Сергей Кущенко отмечал, что директорат изучает заявку «Самары». При этом некоторые источники утверждали, что команда пропустит следующий розыгрыш чемпионата.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025 «Самара» заняла 11-е место в турнирной таблице, не сумев выйти в плей-офф.

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