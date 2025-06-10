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Опубликованы детали поведения Кидда в «Далласе» после обмена Дончича в «Лейкерс»

Опубликованы детали поведения Кидда в «Далласе» после обмена Дончича в «Лейкерс»
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Популярное североамериканское спортивное издание The Athletic рассказало, что главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд после резонансного обмена защитника Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» старался избегать общения с прессой, перепоручая это другим.

«Согласно источникам из лиги, Джейсону Кидду не всегда нравилась роль публичного лица «Далласа» после обмена Луки Дончича.

В матче против «Сакраменто», состоявшемся 10 февраля, центровой «Маверикс» Дэниел Гэффорд получил травму. На фоне череды повреждений несколько болельщиков были удалены с арены за протесты против сделки с Дончичем. В тот вечер Кидд не появился на пресс-конференции», — сказано в статье.

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