Губерниев высказался об уровне Единой лиги после победы ЦСКА в финале с «Зенитом»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о завершившейся финальной серии Единой лиги ВТБ, где встречались московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Напомним, обладателями золотых медалей стали армейцы. Красно-синие победили в серии со счётом 4-2. Также Губерниев отметил уровень чемпионата.

«Конечно, я ждал более упорной и ожесточённой борьбы. Но ЦСКА — это некогда безоговорочный флагман российского баскетбола, а сейчас команда вспоминает традиции. Очень хорошая игра, очень результативная. Поздравляю армейцев от души.

Естественно, от «Зенита» хотелось бы большей конкуренции, но сейчас в лучшей традиции великих армейских матчей была одержана большая победа ЦСКА. Молодцы. У нас хороший баскетбольный чемпионат. Очень здорово, что Единая лига не стоит на месте и идёт за футболом, хоккеем. Волейбол тоже рядышком. Это четыре столпа российского игрового спорта. Баскетбол не отстаёт. Зрителей очень много, Москва порадовалась от души», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

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