Назван игрок, из-за которого «Клипперс» могут не получить Дюранта у «Финикса»

Североамериканский журналист и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зак Лоу прокомментировал возможный обмен лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта в «Лос-Анджелес Клипперс».

По его мнению, «Клипперс» могут предложить в сделке свои драфт-пики 2030 и 2032 годов, возможность обмена пиками в 2031 году, а также контракты Нормана Пауэлла, Богдана Богдановича и Деррика Джонса — при этом кого-то из этих игроков, вероятно, придётся задействовать в обмене через третью команду.

«Не верится, что я это говорю, но весь обмен может сорваться именно из-за Ивицы Зубаца. «Санз» будут настаивать на его включении в сделку, а «Лос-Анджелес» откажется: «Этот парень слишком ценен для нас». Мне кажется, что «Клипперс» попытаются провернуть что-то неожиданное, чтобы удивить всех — вот и всё», — сказал Лоу в рамках подкаста The Ringer.