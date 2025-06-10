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Пистиолис: с самого начала плей-офф понял, что ЦСКА будет доминировать во всех матчах

Пистиолис: с самого начала плей-офф понял, что ЦСКА будет доминировать во всех матчах
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. За золотые медали армейцы сражались с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. ЦСКА в итоге победил в серии со счётом 4-2. Нынешнее чемпионство стало для красно-синих вторым подряд.

«После поражения в первом домашнем матче серии наша реакция была просто отличной.

Мы по-настоящему сплотились как команда, показали характер и преодолели все трудности. Честно говоря, с самого начала плей-офф я понял, что мы та команда, которая будет доминировать во всех матчах. И все видели баскетбол, который мы показывали», — приводит слова Пистиолиса Legalbet.

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