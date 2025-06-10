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Озвучены причины переноса слушания по обвинению сына Майкла Джордана в пьяном вождении

Озвучены причины переноса слушания по обвинению сына Майкла Джордана в пьяном вождении
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Сын члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана Маркус Джордан в скором времени снова станет участником судебных разбирательств.

Рассмотрение его дела, связанного с обвинением в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, было запланировано на этот месяц, однако, как сообщает TMZ, слушание перенесли на несколько месяцев вперёд.

«Дело Маркуса Джордана о вождении в нетрезвом виде не будет рассматриваться в суде в этом месяце, как планировалось ранее. Заседание перенесено на несколько месяцев вперёд по просьбе самого Джордана, сына Майкла Джордана. Согласно судебным документам, 2 июня Джордан и его адвокаты подали ходатайство о переносе процесса, назначенного первоначально на 23 июня.

Одной из причин стало желание Джордана получить больше времени для ведения переговоров о возможной сделке с прокуратурой. Прокуратура не возражала против переноса, и уже 3 июня судья удовлетворил просьбу, назначив новую дату начала слушаний на начало сентября. В настоящее время Джордан обвиняется по трём уголовным статьям: вождении в нетрезвом виде, сопротивлении сотруднику полиции без применения насилия и хранении кетамина — всё это связано с его громким задержанием 4 февраля.

Тогда его задержали после того, как его Lamborghini SUV оказался застрявшим на железнодорожных путях во Флориде. В последующие недели Джордан признал наличие проблем с употреблением запрещённых веществ, однако в середине мая сообщил, что сумел достичь 40 дней трезвости», — сказано в статье.

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