Швед хватался за голову, Курбанов и Ватутин пили из кубка. Яркие фото чемпионства ЦСКА

9 июня в Москве на площадке арены «Мегаспорт» в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал крупную победу в матче с «Зенитом» со счётом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19) и стал чемпионом сезона-2024/2025.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Свою первую победу в чемпионате армейцы завоевали в 2010 году. Затем игроки ЦСКА принесли клубу сразу восемь подряд титулов с 2012 по 2019 год. В 2021-м — 10-й титул, а в 2024-м — 11-й.

Лучшим игроком «золотого» матча 2025 года с санкт-петербургским «Зенитом» стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере. Коэффициент эффективности «+25».