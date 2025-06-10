Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил победу ЦСКА в финале Единой лиги с «Зенитом»

Владимир Гомельский оценил победу ЦСКА в финале Единой лиги с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о победе ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Вчера, 9 июня, состоялся шестой матч серии, оказавшийся решающим. Армейцы победили со счётом 96:73 и стали обладателями золотых медалей.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский

«Честно говоря, перед началом матча я волновался, но уже после первых пяти минут я понял, что, даже если армейцы ошибались, они становились агрессивнее, злее в защите, чем терроризировали противника. При этом для «Зенита» прошлый матч оказался нокаутирующим. Во всей команде «Зенит» лишь двое, Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон, набрали больше 10 очков.

А в ЦСКА шестеро. И при всех остальных равных показателях это говорит о том, что мотивация ЦСКА на этот матч была гораздо выше. И это бросалось в глаза. Я получил огромное удовольствие и поздравляю ЦСКА с классной победой», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.

Сейчас читают:
12-й титул — ЦСКА на вершине Единой лиги! «Зенит» оказался не готов к чемпионскому уровню
12-й титул — ЦСКА на вершине Единой лиги! «Зенит» оказался не готов к чемпионскому уровню

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android