Владимир Гомельский оценил победу ЦСКА в финале Единой лиги с «Зенитом»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о победе ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Вчера, 9 июня, состоялся шестой матч серии, оказавшийся решающим. Армейцы победили со счётом 96:73 и стали обладателями золотых медалей.

«Честно говоря, перед началом матча я волновался, но уже после первых пяти минут я понял, что, даже если армейцы ошибались, они становились агрессивнее, злее в защите, чем терроризировали противника. При этом для «Зенита» прошлый матч оказался нокаутирующим. Во всей команде «Зенит» лишь двое, Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон, набрали больше 10 очков.

А в ЦСКА шестеро. И при всех остальных равных показателях это говорит о том, что мотивация ЦСКА на этот матч была гораздо выше. И это бросалось в глаза. Я получил огромное удовольствие и поздравляю ЦСКА с классной победой», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.

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