Адвокат семьи Тиммы предположила, на какой шаг может решиться Седокова в суде

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, предположила, что может предпринять певица Анна Седокова во время судебного заседания. Ранее Гаврилова направила на имя Седоковой досудебную претензию. Если ответ от певицы получен так и не будет, сторона Тиммы планирует обратиться в суд.

«Я совсем не уверена, что она в суде не вытащит свидетельство о рождении своего сына Гектора, где в графе отец будет значится Янис Тимма», — приводит слова Гавриловой Woman.

Седокова является бывшей женой Тиммы. Баскетболист скончался в декабре прошлого года в Москве.

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