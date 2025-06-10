Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адвокат семьи Тиммы предположила, на какой шаг может решиться Седокова в суде

Адвокат семьи Тиммы предположила, на какой шаг может решиться Седокова в суде
Комментарии

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, предположила, что может предпринять певица Анна Седокова во время судебного заседания. Ранее Гаврилова направила на имя Седоковой досудебную претензию. Если ответ от певицы получен так и не будет, сторона Тиммы планирует обратиться в суд.

«Я совсем не уверена, что она в суде не вытащит свидетельство о рождении своего сына Гектора, где в графе отец будет значится Янис Тимма», — приводит слова Гавриловой Woman.

Седокова является бывшей женой Тиммы. Баскетболист скончался в декабре прошлого года в Москве.

Материалы по теме
Одна деталь — и Седокову могут посадить. Семья погибшего Тиммы решила идти до конца
Одна деталь — и Седокову могут посадить. Семья погибшего Тиммы решила идти до конца

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android