ПФК ЦСКА отреагировал на победу баскетбольных армейцев в Единой лиге

Футбольный клуб ЦСКА поздравил баскетбольных армейцев с победой в Единой лиге ВТБ сезона-2024/2025. В финале соревнований ЦСКА встречался с «Зенитом» и победил в серии со счётом 4-2.

«Поздравляем, братья!» — говорится в сообщении футбольного ЦСКА.

Нынешнее чемпионство стало для ЦСКА 12-м в Единой лиге и вторым подряд. Свою первую победу в чемпионате красно-синие одержали в 2010 году. Затем игроки ЦСКА принесли клубу сразу восемь подряд титулов с 2012 по 2019 год. В 2021-м — 10-й титул, а в 2024-м — 11-й.

MVP плей-офф Единой лиги — 2025 был признан разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл. Этот трофей он завоёвывал и в прошлом году.

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