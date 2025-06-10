Американский легионер ЦСКА Каспер Уэйр ответил, пожал бы руку Владимиру Путину

Американский разыгрывающий защитник ЦСКА Каспер Уэйр поделился эмоциями после победы в Единой лиге ВТБ сезона-2024/2025. В серии за первое место армейцы встречались с «Зенитом» и одолели соперников в шести матчах (4-2). Также Каспер признался, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным в Кремле и с удовольствием пожал бы президенту России руку.

«Я сейчас суперсчастлив. На протяжении всей серии мы оставались командой, оставались сфокусированными. Думаю, предыдущая игра в Санкт-Петербурге, когда мы выиграли на их площадке, была ключевой в серии. Мы почувствовали, что можем всё завершить дома, на своём паркете. Мы показали всем, что можем вернуться в любой матч, когда отыгрались с «-13» в последней четверти.

Хотел бы я, чтобы в России чествовали чемпионов в Кремле? Да! Я бы с удовольствием пожал руку президенту Путину! Было бы очень здорово», — приводит слова Уэйра Legalbet.

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