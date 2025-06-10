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The Athletic озвучил вердикт по Егору Дёмину за две недели до драфта НБА — 2025

The Athletic озвучил вердикт по Егору Дёмину за две недели до драфта НБА — 2025
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Авторитетное издание The Athletic поделилось прогнозом относительно выбора российского баскетболиста Егора Дёмина на драфте НБА 2025 года. По версии источника спортсмен будет выбран под 25-м номером.

Обозреватель издания Сэм Весени отметил навыки Дёмина в видении площадки и его отличные габариты, но обратил внимание на некоторые сложности с реализацией бросков.

Отметим, что на предстоящем драфте под 25-м номером будет выбирать «Орландо Мэджик». В этом году драфт пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.

В сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт.

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Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА:

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