The Athletic перечислил сильные качества Егора Дёмина за две недели до драфта НБА — 2025

Обозреватель The Athletic Сэм Весени оценил сильные качества российского баскетболиста Егора Дёмина, выставившего свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

«Дёмин впечатляет своими габаритами для разыгрывающего. При росте 198 см без обуви и размахе рук 210 см он станет самым крупным ведущим разыгрывающим в НБА. Лучше всего ему подойдёт роль лидера на площадке благодаря ловкости в пик-н-роллах и универсальности, несмотря на недостаток броска. Его физические данные помогут компенсировать некоторые слабые стороны.

Дёмин обладает выдающимися способностями как распасовщик — лучший пасующий своего драфт-класса. Он мгновенно принимает решения и отлично видит площадку, предугадывая, куда нужно отправить мяч. В среднем делал 5,5 передачи за игру, но этот показатель мог быть выше, если бы партнёры чаще реализовывали его передачи.

Его влияние на нападение BYU* было заметно: в матчах конференции команда набирала примерно на 17 очков больше на 100 владений, когда Дёмин находился на площадке. Он стал ключевым игроком, определяющим эффективность нападения и защиты своей команды, несмотря на то что общий процент реализации бросков у BYU был ниже.

Прекрасно реализует быстрые отрывы и находит возможности для проходов, что будет востребовано и в НБА. Ловко начинает атаки после подбора, быстро принимает решения и использует свободные зоны для продвижения мяча. Расширенное пространство в НБА только усилит его сильные стороны.

Дёмин делает креативные и точные передачи по всей площадке, безошибочно исполняя их обеими руками и даже в движении. Видит варианты для передач, которые другим не очевидны, и легко «читает» защиту. Манипулирует защитниками взглядом, создавая выгодные моменты для передачи. Отлично использует свои физические данные для обзора площадки.

Великолепно отдаёт передачи на большой высоте, особенно находя «больших» партнёров под кольцом. Может точно отдавать передачи даже в сложных ситуациях и под давлением, а также исполнять кросс-корт передачи, создавая преимущества для команды. Умеет использовать свой рост, чтобы видеть и развивать атаки, когда защита соперника проседает.

Отлично чувствует тайминг в пик-н-роллах, быстро понимает, когда стоит использовать повторные заслоны, и поддерживает отличную «химию» с «большими» партнёрами. Умеет использовать свои габариты для игры против защитников и грамотно распоряжается мячом в динамичных эпизодах.

Очень эффективно завершает атаки у кольца, особенно по ходу сезона, когда набрал уверенность. Хорошо использует свои габариты для защиты мяча от блок-шотов, завершает атаки обеими руками, а его координация и равновесие позволяют завершать сложные проходы. Реализовал 61,6% бросков из-под кольца, часто создавая моменты самостоятельно.

В защите отлично работает руками, быстро реагирует на передачи соперника, часто перехватывает мяч и создаёт быстрые отрывы. В среднем делал 1,2 перехвата за игру и иногда успешно подключался к блок-шотам со слабой стороны», — говорится в материале Весени.

Драфт НБА 2025 года состоится в ночь с 25 на 26 июня.

* Университет Бригама Янга (Brigham Young University, BYU) попал в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: