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Клюндикова высказалась об игре с другой россиянкой Анастасией Косу за один клуб в WNBA

Клюндикова высказалась об игре с другой россиянкой Анастасией Косу за один клуб в WNBA
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Российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) поделилась впечатлениями от перехода в «Миннесоту Линкс». Спортсменка дебютировала за команду 8 июня в матче с «Даллас Уингз» (81:65).

«Атмосфера в команде очень хорошая, как внутри, так и за пределами, прям чувствуется команда. Нет наигранности, есть сплочённость в коллективе, это очень важно, когда в команде есть хороший настрой. Перед своей первой игрой я немного нервничала, но вышла очень хорошо, была собрана. Обидно, что промазала один штрафной, но есть над чем работать. Тренер очень понятен мне и очень важные вещи подмечает, говорит. Мне нравятся тактика и игровой ритм команды. Надеюсь, буду надёжным игроком в команде», — приводит слова Клюндиковой ТАСС.

В составе «Миннесоты» выступает ещё одна россиянка — Анастасия Олаири Косу, выбранная на драфте WNBA под общим 15-м номером.

«Я очень рада с Олаири играть вместе – это ещё одна моя поддержка здесь, в Миннесоте. Надеюсь, я для неё тоже. Мне очень комфортно, потому что можно поговорить на русском языке. Рада, что она здесь и мы идём к своим целям», — добавила Клюндикова.

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