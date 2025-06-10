В Норильске состоится «Заполярный матч звёзд» с участием звёзд российского баскетбола

12 июня, в День России, в Норильск приедут легенды российского и мирового баскетбола, чемпионы Европы, призёры Олимпийских игр и чемпионы Единой лиги ВТБ. Участие в «Заполярном матче звёзд» примут:

– Андрей Кириленко – звезда НБА, чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне, президент Российской федерации баскетбола;

– Евгений Воронов и Антон Понкрашов – бронзовые призёры Олимпиады;

– Зоран Лукич – главный тренер сборной России;

– Алекса Аврамович и Антон Астапкович – чемпионы Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА.

Прославленные баскетболисты сыграют вместе с сотрудниками «Норникеля», а также проведут мастер-классы для юных спортсменов региона.

Ислам Махачев играет в баскетбол: