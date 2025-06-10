Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Норильске состоится «Заполярный матч звёзд» с участием звёзд российского баскетбола

В Норильске состоится «Заполярный матч звёзд» с участием звёзд российского баскетбола
Комментарии

12 июня, в День России, в Норильск приедут легенды российского и мирового баскетбола, чемпионы Европы, призёры Олимпийских игр и чемпионы Единой лиги ВТБ. Участие в «Заполярном матче звёзд» примут:

Андрей Кириленко – звезда НБА, чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне, президент Российской федерации баскетбола;

Евгений Воронов и Антон Понкрашов – бронзовые призёры Олимпиады;

Зоран Лукич – главный тренер сборной России;

Алекса Аврамович и Антон Астапкович – чемпионы Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА.

Прославленные баскетболисты сыграют вместе с сотрудниками «Норникеля», а также проведут мастер-классы для юных спортсменов региона.

Материалы по теме
«Зенит» не смог убить новую гегемонию ЦСКА. Вам грустно?
«Зенит» не смог убить новую гегемонию ЦСКА. Вам грустно?

Ислам Махачев играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android