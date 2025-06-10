Эксперт The Athletic указал, в каком случае ценность Дёмина для клубов НБА резко возрастёт

Обозреватель The Athletic Сэм Весени поделился мнением о сильных и слабых сторонах 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина.

«Если вы считаете, что благодаря расширяющимся возможностям для проходов Дёмин сможет полностью раскрыть свой потенциал в НБА, усовершенствовать бросок и задействовать свои габариты для надёжной обороны, то ему действительно стоит выделить место в топ-10 этого драфта. Его талант, выдающееся баскетбольное чутьё и умение дирижировать игрой — особенно в качестве плеймейкера — вызывают искреннее восхищение.

Хотелось бы разделить этот оптимизм, однако на данный момент у Дёмина нет стабильного броска, и это вызывает вопросы о его способности набирать очки на новом уровне, если этот аспект так и не станет его сильной стороной. Без угрозы в атаке ему будет сложно полностью реализовать своё видение площадки и выдающиеся пассовые навыки в позиционном нападении. В защите же пока не видно ни достаточной физической мощи, ни умения сдерживать агрессивных соперников. Если же бросок всё-таки станет его оружием, ценность Дёмина резко возрастёт», – говорится в материале Весени.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Это был его дебютный сезон в NCAA. По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: