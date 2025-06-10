Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент УНИКСа Богачёв ответил, останется ли Перасович главным тренером клуба

Президент УНИКСа Богачёв ответил, останется ли Перасович главным тренером клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачёв ответил на вопрос относительно главного тренера команда Велимира Перасовича.

«Будет ли УНИКС предпринимать попытки продлить Велимира или настало время двигаться дальше? Да, думаю процентов 90, что он продолжит работать у нас. Переговоры ведём, не могу раскрыть всех подробностей, но, скорее всего, он у нас останется. Хочу, чтобы он продолжил, пусть и не с той же командой и игроками, но хотя бы с тем же костяком выступать на следующий сезон. Да, Велимир не без своих минусов. Он у нас очень жёсткий такой специалист. Но при этом очень отходчивый. Игра заканчивается – он уже улыбается, спокойный. Но очень жёсткий и требовательный на тренировках», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».

Напомним, в завершившемся сезоне Единой лиги УНИКС занял третье место. В серии за бронзовые медали казанцы встречались с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и победили в четырёх матчах.

Материалы по теме
Медали у УНИКСа есть — спасибо Перасовичу. Но команда будто бы свыклась со своей серостью
Медали у УНИКСа есть — спасибо Перасовичу. Но команда будто бы свыклась со своей серостью

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android