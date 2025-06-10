Президент УНИКСа Богачёв ответил, останется ли Перасович главным тренером клуба

Президент УНИКСа Евгений Богачёв ответил на вопрос относительно главного тренера команда Велимира Перасовича.

«Будет ли УНИКС предпринимать попытки продлить Велимира или настало время двигаться дальше? Да, думаю процентов 90, что он продолжит работать у нас. Переговоры ведём, не могу раскрыть всех подробностей, но, скорее всего, он у нас останется. Хочу, чтобы он продолжил, пусть и не с той же командой и игроками, но хотя бы с тем же костяком выступать на следующий сезон. Да, Велимир не без своих минусов. Он у нас очень жёсткий такой специалист. Но при этом очень отходчивый. Игра заканчивается – он уже улыбается, спокойный. Но очень жёсткий и требовательный на тренировках», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».

Напомним, в завершившемся сезоне Единой лиги УНИКС занял третье место. В серии за бронзовые медали казанцы встречались с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и победили в четырёх матчах.

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