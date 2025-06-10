Эксперт The Athletic обозначил риск, при котором Дёмин вернётся из США в Европу

Обозреватель The Athletic Сэм Весени высказал мнение, что работа над броском определит будущее 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина.

«Навык атаковать с дриблинга и уходить в степ-бэк откроет для него новые горизонты как для драйвера и скорера, а значит, позволит ещё лучше раскрыть его пассовые таланты. Вероятно, именно бросок — главный фактор, который определит его будущее. Пока же я не уверен, что этот компонент поднимется на необходимый уровень. Если Дёмин сумеет добавить бросок, возможно, мой скептицизм окажется ошибочным. Но если этого не произойдёт, я вынужден ставить его ниже в своём рейтинге, ведь в таком случае есть риск, что через несколько лет он вернётся в Европу», — говорится в материале Весени.

Упражнения Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА — 2025: